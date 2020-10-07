2020/10/07 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمور المستوردة ضرب الإقتصاد – أمير البركاوي منذ ثمانينات القرن الماضي تحددت بنية الاقتصاد العراقي وتبلورت بتزايد اعتماده على قطاع النفط الخام والتوسع غير المستدام لقطاع الخدمات غير المنتجة واهمال القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة على نحو متواصل وللاسف نرى اليوم ان هذه السياسة اصبحت هي الساند على تخطيط الدولة بل راحت اغلب اغلب مؤسساته الخدمية تعاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمور المستوردة ضرب الإقتصاد – أمير البركاوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التمور المستوردة ضرب الإقتصاد – أمير البركاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).