المالية: سنبذل كل جهدنا لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات

2020/10/07 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، الجمهور الى عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة، مشيرة الى انها ستبذل كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات.





وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “تؤكد أنها باشرت اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة، وتم تمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية يوم الأحد مع الدوائر الاخرى”، مبينة ان “دائرة المحاسبه والمصارف ستبذل كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات”.

واضافت الوزارة، ان “المصارف الحكومية أطلقت اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي، كما ان مصرفي الرافدين والرشيد سيستمرون بالدوام غدا وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم”، داعية الجمهور الى “عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة”.

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