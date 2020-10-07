التعليم العالي تؤكد: الجامعات مستعدة لاستيعاب الزيادة في مدخلات القبول المركزي

2020/10/07 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، ان الجامعات مستعدة لاستيعاب الزيادة في مدخلات القبول المركزي، فيما اشار الى ان التعليم المدمج سيوفر مرونة في الطاقة الاستيعابية.

وقال عبد الصاحب في بيان صدر على هامش لقائه مجلس جامعة النهرين وتلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزارة التعليم تراقب مؤشر الأعداد المتوقع قبولها في الجامعات في ضوء نسبة الممتحنين من طلبة السادس الاعدادي الذي اشتركوا في الدور الأول وأن ثمة دلائل واضحة على زيادة ليست بالقليلة في مخرجات هذه السنة الدراسية”، مبينا ان “خطة الجامعات راعت هذه المتغيرات المتصاعدة وأنها مستعدة لاستيعاب واستقبال مدخلات القبول المركزي وأن مسارات التعليم المدمج ستوفر المرونة اللازمة على مستوى الطاقة الاستيعابية للكليات”.

واكد عبد الصاحب، “على رفع المستوى العملي في الاختصاصات ذات الجانب التطبيقي ولاسيما في المجموعة الطبية وتعزيز المهارات لدى الطلبة”، داعيا الى “معالجة الاحتياجات الضرورية للمختبرات في ضوء الصلاحيات الممنوحة للجامعات والمضي باتجاه التأهيل الممكن للبنى التحتية وتوسيع البيئة الخضراء وإيجاد مساحات التفاهم والتعاون بين المؤسسات التعليمية بما يحقق هدفها الاستراتيجي في خدمة المجتمع وتعزيز موقع المجلات العلمية العراقية والارتقاء بالبحث العلمي وتطوير المنصات الإلكترونية والتواصل مع العالم الخارجي لتمكين الجامعات من إرساء مؤشر السمعة الدولية.

بدوره، أكد رئيس جامعة النهرين علي عبد العزيز الشاوي “العمل على جعل الجامعة رافدا أساسيا من روافد الإصلاح على وفق الرؤية والمعايير الأكاديمية والتهيؤ لاستقبال الطلبة الجدد وخلق حاضنة متطورة للتعليم الإلكتروني”.

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