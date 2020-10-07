2020/10/07 | 18:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة المفوض الأممي لشؤون اللاجئين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة المفوض الأممي لشؤون اللاجئين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).