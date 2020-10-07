تركيا تمدد استخدام قواتها في العراق لمدة عام

2020/10/07 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان التركي اليوم الاربعاء على تمديد إذن استخدام القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عام.

وأظهرت نتائج التصويت، أن البرلمان التركي مدد، في جلسة اليوم، الإذن باستخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة عام.

وبحسب قرار البرلمان التركي، تم تمديد تفويض استخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا حتى أكتوبر 2021.

يذكر أن البرلمان التركي يتخذ هكذا قرار (بقاء قوات من الجيش التركي لمدة عام آخر) للمرة السادسة.

PUKmedia وكالات‌

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