2020/10/07 | 18:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يروم القيام باعمال دنيئة .. شرطة كربلاء تعتقل شخصاً متنكراً بزي النساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

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