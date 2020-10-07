المالية تصدر بيانا جديدا بشأن الرواتب وتوجه دعوة للمواطنين

2020/10/07 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة المالية، الاربعاء، ان المصارف الحكومية اطلقت رواتب عدد كبير من الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي، مبينة ان عملية الصرف ستستمر يوم الأحد القادم، فيما دعت المواطنين لعدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة، والاعتماد على نشرات الوزارة الموثوقة.

وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان له اليوم (7 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "وزارة المالية تؤكد أنها باشرت اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة.



وتم تمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية يوم الأحد مع الدوائر الاخرى.



وستبذل وزارة المالية دائرة المحاسبة والمصارف كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي.



مصرفي الرافدين والرشيد سيستمرون بالدوام غدا وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم.

تدعوا وزارة المالية الجمهور الكريم من عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة ، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة.

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