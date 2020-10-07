الرئيس الروسي يعلق على إطلاق بايدن صفة 'شنيعة' بحق منافسه ترمب

2020/10/07 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على جملة مرشح الرئاسة الاميريكية جو بايدن التي وجهها لمنافسه دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين"، واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية، لكنها ترفع من موقف روسيا لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها.





وقال بوتين في تصريح ، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (7 تشرين الأول 2020)، "عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفعون من شأنك، ويتحدثون عن نفوذنا وقوتنا المذهلين".

وأضاف بوتين أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأميركية تسويته "فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية"، مشيرا "فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها".

وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، خلال المناظرة، الرئيس الحالي للبلاد ترامب بأنه "جرو بوتين".

وقال بوتين، "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى..



مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة.



أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وأضاف "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأميركي".

وتابع عن بايدن "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، ان نرى خطابا حادا معاديا لروسيا".

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