وزارة المالية تؤكد اطلاقها رواتب الدوائر ذات التمويل الذاتي

2020/10/07 | 18:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، بيانا جديدا بشأن رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي والتي اعلنت في وقت سابق البدء بصرفها اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد المباشرة هذا اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة، وتمويل عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل اليوم وستستمر العملية إلى يوم الأحد مع الدوائر الاخرى”.

واضاف البيان أن “وزارة المالية دائرة المحاسبة والمصارف ستبذل كل جهدها لاستكمال اجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات”.

واشار إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي”، لافتا إلى أن “مصرفي الرافدين والرشيد سيستمران بالدوام يوم غد وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم”.

ودعت الوزارة إلى “عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة ، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة”.

وفي وقت سابق، وجه مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، باستئناف الدوام غدا الخميس في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام”.

ووجه مصرف الرشيد في وقت سابق، ايضاً، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لتوزيع رواتب الموظفين.

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