2020/10/07 | 18:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على إدراج العراق ضمن المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على إدراج العراق ضمن المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على إدراج العراق ضمن المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).