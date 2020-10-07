السليطي يفتح النار على الكاظمي ويشن وابل من الاتهامات اليه

2020/10/07 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد /حمل النائب صادق السليطي السيد رئيس الوزراء تعمد تأخير الرواتب للموظفين وعده تلاعب بأرزاق الناس ومؤشر خطير لاستخدام قوت الشعب واستحقاقهم كورقة للضغط السياسي وجني مبالغ مالية بالاقتراض وقال السليطي في بيان له تلقته المستقلة أن الواردات النفطية وغير النفطية لشهر أيلول كانت تغطي رواتب الموظفين كما صرحنا في بداية الازمة وهناك […]

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