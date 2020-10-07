2020/10/07 | 18:31 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 | 06:26 مساءً | عدد القراءات : 9

سقوط 3 قذائف هاون على قرية في ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بسقوط 3 قذائف هاون على قرية في ديالى.

وقال المصدر إن "٣ قذائف هاون سقطت على قرية زاغنية في ناحية العبارة بديالى".

واضاف ان "القذائف لم ينتج عنها سوى اضرار مادية".

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