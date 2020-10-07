تشرين : مسيرة الآلام و الآمال! .2. - مهند البراك

2020/10/07 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك نعم .



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تغيّر العالم و تغيّرت الحاجات ـ عدا الانسانية منها ـ و تغيّرت اشكال و انواع الآمال و العلاقات الاجتماعية، و صارت مفاهيم التغيير و الثورات تتغير في عصر الانترنت الاقتصادي و الاستثماري الذي لن يتزحزح (كعصر الكهرباء الذي سبقه)، العصر الذي قرّب الشعوب و الشباب و رمى بملايين تخلّفت او جرى العبور عليها، الى الشارع .



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و اظهر اجيالاً شابة جديدة مستعدة للقيام بالجديد، اضافة الى انه تميّز بظهور ال ......





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