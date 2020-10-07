الدين بين حاجة الإنسان وشكل الفهم ح1 - عباس علي العلي

2020/10/07 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي سيرجي كارف جليلوف قوقازي منحدر من عائلة نشأت الأب فيها قيادي شيوعي سابقا وجد من ضحايا العهد الستاليني وأم روسية ذات ماضي عقائدي ملتصق تماما بروح البلشفية الروسية الكلاسيكية، لا يعرف من حاضره سوى أنها ولد مع نضج حركة التصحيح الغروباتشوفية وأدرك أن مسألة الوجود تتحكم بها قدرة الإنسان على التعامل مع الواقع بمزيد من الواقعية العقلانية التي تؤمن له الإدراك الفعلي للسعادة بالعمل وحده وكسب المزيد من الأم ......





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