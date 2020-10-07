التظاهرات بين أنياب التخريب ( 2 ) - شاكر كتاب

2020/10/07 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب في الحلقة السابقة أشرنا إلى أن ، بجانب الإنجازات الوطنية الكبيرة التي حققتها التظاهرات، هناك ظواهر خطيرة وتحدثنا عن ما يسمى بالتسقيط وتبادل الاتهامات والإشاعات بين الكثير من شباب وناشطي الساحات.



اليوم نتحدث عن قضية أكثر خطورة تلك هي ظاهرة المندسين المأجورين بين صفوف المتظاهرين.



وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى:1- المندسين من قبل أجهزة السلطة.ومهمتهم الكشف عن أهم الشخصيات الناشطة في الساحا ......





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