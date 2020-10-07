بصور مثيرة… فتاة تحطم “رقماً قياسياً” في وشم جسمها بصور شخصية تحبها

2020/10/07 | 18:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اختارت فتاة اسكتلندية طريقة فريدة في التعبير عن عشقها لفنان الراب الأمريكي إيمينيم، وسجلت رقماً قياسياً عالمياً بعدد الوشوم المرسومة في الجسم لفنان واحد، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكسرت نيكي باترسون، البالغة من العمر 35 عاماً، حاجز الخوف من إبرة الوشم، وزينت أنحاء متفرقة من جسدها بـ15 صورة لمغني الراب الشهير، لتحصل على شهادة الرقم القياسي العالمي بأكبر عدد من الوشوم لفنان موسيقي واحد.

وتقول باترسون، التي اشتهرت عبر حسابها «كريزي إيمينيم ليدي» على تطبيق إنستغرام، إنها حصلت أيضاً على الوشم رقم 16 للفنان العالمي منذ تأكيد تسجيل رقمها القياسي، كما تخطط لرسم 5 وشوم أخرى لذات المغني في المستقبل القريب.

وأضافت في حديثها لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أنها وقعت في حب مغني الراب في سن الـ14، وحصلت على أول وشم مستوحى من أغنية «سليم شيدي» وهي في الـ19 من عمرها، ولكن قبل حوالي 3 سنوات بدأت بالفعل في جمع مجموعة من الوشوم التي اشتهر بها مغني الراب، ورسم أشكالها المختلفة على جسدها.

وأوضحت باترسون أن بشرتها باتت أكثر سمكاً، كما أنها لم تعد تشعر بالخجل حيال نظرة الناس، وتنوي الاستمرار في كسر أرقامها القياسية الخاصة.

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