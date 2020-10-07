الخدمات النيابية: ملايين الدولارات تهدر يوميا اثر فشل قطاع الاتصالات

2020/10/07 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الاربعاء، ان ملايين الدولارات تهدر شهريا في قطاع الاتصالات.

وقالت عبد المطلب لـ /المعلومة/، إن “ العراق يهدر ملايين الدولارات شهريا بسبب عدم الاستثمار الحقيقي لملف الاتصالات في البلاد بالشكل الصحيح”، معتبرا أن “الحكومة تأخرت في طرح شركة اتصالات وطنية تنافس بقية الشركات التي هي بالاساس لاتدفع ماعليها من التزامات مالية رغم تحقيقها ارباح هائلة”.

وأضافت، أن “وضع وزارة الاتصالات في العراق مأساوي جدا لدرجة ان هناك دوائر للبريد ومنها في قضاء الدجيل جنوب صلاح الدين تضم موظف واحد فقط، على الرغم من انها توازي النفط في ايرادته المالية على مستوى العالم”.

ودعت عبد المطلب الى “وقفة جادة لملف الاتصالات وحسم الاشكالات مع الشركات الحالية ودفعهم لتسديد ما بذمتها من اموال والشروع في بناء شركات اتصال وطني تؤمن مصادر وايرادات مالية لخزينة البلاد”.

ويعاني قطاع الاتصالات في العراق من سوء ادارته وعدم تسديد الشركات لديونها والتزاماتها المالية.



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