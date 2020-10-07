واشنطن توجه إلى

2020/10/07 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مساعد وزير العدل لشؤون لأمن القومي الأميركي، جون ديميرز، "نعلن اليوم عن تقبلنا لمسؤولية مقاضاة المواطنين غير الأميركيين الذين قاموا بإيذاء مواطنينا".

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