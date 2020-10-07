فيديو.. “جريدة الرجل الثاني” لـ صابر الرباعي تقترب من 34 ألف مشاهدة على يوتيوب

2020/10/07 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ حققت أغنية “جريدة الرجل الثاني” ، للفنان صابر الرباعي ، أكثر من 33 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة ، من طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.والأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.وتضمنت كلمات الأغنية: “أنا هنا […]

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