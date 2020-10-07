إصابات قياسية يومية بكورونا إيران

2020/10/07 | 18:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سجلت إيران 4019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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