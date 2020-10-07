وزير الداخلية يغرد بشأن قضية المولدات المسروقة: اضربوا بيد من حديد!

2020/10/07 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، شكره إلى شرطة الطاقة، بعد القاء القبض على المتهمين بسرقة مولدات من حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة.



وقال الوزير في تدوينة تابعها "ناس"، (7 تشرين الأول 2020)، إننا "ننظر بكل فخر واعتزاز لجهودج أبطالنا في مديرية شرطة نفط الجنوب التابعة لشرطة الطاقة، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة أقدمت على سرقة المولدات الكهربائية من داخل حقول الرميلة في محافظة البصرة".

وتابع، "ونشكر فريق العمل الذي عثر عليها عند محل تجاري في محافظة بابل، بعد جهود متميزة".

واضاف، "اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، فالعراق أمانة في اعناقنا".

والقت القوات الأمنية، الاربعاء، القبض على عصابة قامت بسرقة مولدات من داخل حقول الرميلة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الأول 2020)، إنه "بعد حادثة سرقة المولدات الكهربائية التي وقعت قبل أيام، والتي قامت بها عصابة متخصصة داخل حقول الرميلة في محافظة البصرة، على الفور تم تشكيل فريق عمل، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين بوجود المولدات في محافظة بابل عند محال تجارية".

واضاف، "تم استحصال الموافقات القضائية والتوجه لمحافظة بابل والتنسيق مع مديرية شرطة نفط الوسط، حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على متهمين أصحاب المحل بعدما كانوا متفقين مع بقية العصابة التي أيضا القي القبض عليها في محافظة البصرة، وبذلك تم القبض على جميع أفراد العصابة المتكونة من أربعة متهمين واسترجاع المولدات المسروقة".

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