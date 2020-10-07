2020/10/07 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يلزم شركات الصيرفة بتسجيل معلوماتها لدى غرفة التجارة النزاهة تستعيد عقارات بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك بغداد – رحيم الشمري كركوك – مروان العاني كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إعادة عدد من العقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة،مؤكدة أنَّ قيمة العقارات تبلغ أكثر من 4 مليارات دينارٍ.وقال بيان للهيئة […]

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