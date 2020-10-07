2020/10/07 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة تنظـم ورشـة تدريبيـة إفتراضية التطوير الصناعي يبحث التعاون مع صندوق إعمار المناطق المتضرّرة بغداد ـــ الزمان اكدت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن استعدادها للتعاون مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الاهاب ودعمه بالامكانيات العلمية والبشرية المتاحة لديها.جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الهيئة احمد يونس والسادة مدراء المراكز التابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطوير الصناعي يبحث التعاون مع صندوق إعمار المناطق المتضرّرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطوير الصناعي يبحث التعاون مع صندوق إعمار المناطق المتضرّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).