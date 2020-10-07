2020/10/07 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمتان دولية ومحلية تنفّذان مشاريع تنموية بالمقدادية ديالى تفقد 60 بالمئة من إنتاج أشهر أنواع الليمون في العالم ديالى ــ سلام الشمري كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى ، عن فقدان انتاج 60 بالمئة من اشهر انواع الليمون في العالم.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لــ (الزمان) امس ان (ليمون ديالى يعد من اشهر […]

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