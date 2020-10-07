2020/10/07 | 18:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، الاثنين، أن تحفظ ائتلافه على نظام الدوائر ...

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