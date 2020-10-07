الطائر الاخضر يعلن محطاته ليوم غد

2020/10/07 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، عن رحلات طائرتها ليوم غد الخميس.

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