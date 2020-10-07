رئيس مجلس القضاء يزور مجلس قضاء إقليم كردستان ومحكمة استئناف اربيل

2020/10/07 | 18:48 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الأربعاء، مقر مجلس قضاء ومحكمة تمييز اقليم كردستان حيث التقى بالسادة رئيس واعضاء مجلس القضاء ومحكمة تمييز الاقليم، كما زار رئاسة محكمة استئناف اربيل والتقى القضاة واعضاء الادعاء .

واطلع على سير عمل القضاء في محاكم الاقليم وتبادل وجهات النظر مع

القضاة واعضاء الادعاء العام لتطوير العمل القضائي والتعاون بين القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم.

ورافق زيدان اثناء الزيارة كلا من رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام الحراسات القضائية رحيم عبد حسن ومدير عام شؤون القضاة السيدة لبنى محب الجليلي ومدير عام الشؤون المالية والادارية منى عبد الحسين عبد الكاظم و مدير معهد التطوير القضائي الانسة سنان غانم .

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