السليمانية تحتضن معرضا فنيا دوليا بمشاركة 30 دولة

2020/10/07 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مركز سبعة الوان للفنون التشكيلية في مدينة الثقافة والفن "السليمانية " في اقليم كوردستان معرضا دوليا مرئيا تلفزيونيا بمشاركة 85 فنانا من 30 دولة عربية واجنبية منها "فرنسا، امريكا، ايطاليا، كندا، سوريا، مصر، كويت" ودول اخرى بمختلف المدراس الفنية .

واشار بختيار سعيد مدير مركز سبعة الوان للفنون لـ PUKmedia اليوم الاربعاء، "المعرض الفني على مستوى العراق يعتبر الأهم من الناحية الفنية والتجربة التشكيلية وان مشاركة 85 فنانا من مختلف الدول هو انجاز للحركة الفنية في الاقليم والعراق" .

وقال، ان "الفنانين المشاركين غائبين عن المعرض وتم تسليم صور اللوحات عن طريق الايميلات الخاصة بالفنانين، وتم طباعتها على قماش الكانفاس وعرضت في قاعة العرض بطريقة تلفزيونية".

وأضاف سعيد، "الفن هو رسالة المحبة والسلام لكل العالم، ولغة الرقي والجمال بين الشعوب واطلالة جميلة من عاصمة الثقافة والفن في اقليم كوردستان العراق".

وقال احد المشاركين في المعرض الفنان التشكيلي الطيب بابان لـ PUKmedia، "انا سعيد بمشاركتي في هذا المعرض الفني الكبير مع الفنانين العالميين وهي فرصة لعمل جسر تواصل عن طريق الفن ورؤية افكار والهام الفنانين الاجانب ومدى تطورها".

واضاف بابان، "اقمت معرضي الشخصي في استراليا قبل سنين وهذه المشاركة الثانية لي دوليا، أتمنى من المعنيين بالفن ان يقدموا الدعم للفنانين التشكيليين لان حضارة الدول تبنى من خلال الفن."

واشارت احدى زوار المعرض وهي شانو الطيب لـ PUKmedia، الى ان "المعرض جميل جدا في الوان زاهية وتعبيرات تجسد الحياة من رؤية الفنان ومشاعره وعمقه الفني، اتمنى ان تتواصل هكذا معارض فنية لتضيف للواقع الفني الخارجي لمدينتنا رونقا وجمالا أكثر."

PUKmedia عدنان الجاف/السليمانية‌

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