رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور رئاسة محكمة استئناف السليمانية

2020/10/07 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان والوفد القضائي المرافق له رئاسة محكمة استئناف السليمانية للاطلاع على واقع عمل القضاء في المحافظة، حيث اجتمع برئيس محكمة الاستئناف القاضي جاسم جزاء جافر والقضاة واعضاء الادعاء واستمع الى آرائهم بخصوص طبيعة عمل القضاء وسبل تطوير آليات العمل القضائي.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، رافق الرئيس في زيارته رئيس مجلس القضاء في الاقليم القاضي بنگين قاسم ورئيس الادعاء العام الاتحادي القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ورئيس الادعاء العام في الاقليم القاضي آزاد حسن احمد ومدير عام الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن ومدير عام شؤون القضاة لبنى محب الجليلي ومدير عام الشؤون المالية والإدارية منى عبد الحسين عبد الكاظم و مدير معهد التطوير القضائي سنان غانم .

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى‌

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