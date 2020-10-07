خبير اقتصادي: 61 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية

2020/10/07 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد الخبير الاقتصادي علي الصفار، الاربعاء، عن بلوغ ديون العراق الخارجية والداخلية لغاية مطلع 2020 نحو 61 مليار دولار ، مبينا ان هناك ديون اخرى خلال العام الجاري لم تحتسب بعد.

وقال الصفار لـ/المعلومة/ ان “ديون العراق الخارجية لغاية الاول من كانون الثاني 2020 بلغت 25 مليار دولار تضمن منها تعويضات حرب الخليج وقروض دولية سابقة وغيرها”.

واضاف ان “هناك ديون وقروض حكومية داخلية لغاية مطلع 2020 تقدر بـ 40 ترليون دينار ما يوازي 36 مليار دولار”، مشيرا الى ان “مجموع الديون الاجمالي بلغ نحو 61 مليار دولار وفق ما مثبت بالأوراق الحكومية”.

واوضح ان “تلك الديون تضاعفت خلال العام الحالي وخصوصا حكومة الكاظمي التي سارت على الاقتراض ولم تكشف حتى الان”، لافتا الى ان “حجم الديون سيتبين بنهاية العام الجاري بعد احتساب الحسابات الختامية”.انتهى25و

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