العراقي علاء عباس إلى جل فيسنتي البرتغالي

2020/10/07 | 18:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم مهاجم منتخب العراق لكرة القدم، علاء عباس، مستقبله الاحترافي، بالانتقال إلى صفوف جل فيسنتي البرتغالي، بعدما كان قريباً من العودة إلى الدوري العراقي الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الكويت الكويتي.ودخل ناديا الشرطة والزوراء العراقيان في مفاوضات قوية للتعاقد مع مهاجم منتخب أسود الرافدين، وتوصل اللاعب إلى اتفاق مع فريق الشرطة للدفاع عن ألوانه بعد تعطل المفاوضات مع فريقه السابق الزوراء بسبب أمور مالية.

وأعلن اللاعب علاء عباس عن انتقاله إلى صفوف جل فيسنتي البرتغالي، صاحب المركز السابع في الدوري البرتغالي، بعقد يمتد لعامين.

وسيخوض عباس أول تجربة احترافية له في الملاعب الأوروبية، وثاني تجاربه في الاحتراف، بعد انتقاله إلى الكويت الكويتي بداية العام الحالي في تجربة جيدة له.

ونشر اللاعب صورته مع الأسطورة الراحل أحمد راضي في الفيسبوك وعلق عليها : "الحمد لله دائماً وأبداً، باقي عالعهد، هذا ما طلبته مني ولن أخذلك، أبا هيا، أنت تعيش معي"، في إشارة إلى تنفيذ وصية راضي بالاحتراف في أوروبا.

وسيصبح مهاجم أسود الرافدين اللاعب العراقي الثاني الذي سيتواجد في البرتغال، برفقة زميله أسامة رشيد المتواجد مع سانتا كلارا البرتغالي.

ويطمح المهاجم علاء عباس إلى النجاح في تجربته بالدوري البرتغالي الممتاز، وعدم نسخ تجربة زميله السابق مهند علي، والذي لم ينجح في تجربته مع بورتيمونينسي البرتغالي.

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