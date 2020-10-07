إدراج العراق ضمن المساهمين في البنك الأوروبي

2020/10/07 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق محافظو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، على طلب العراق ليصبح مساهما في المصرف.وتمت الموافقة على الطلب خلال الاجتماع السنوي للبنك الذي عقد في جلسة افتراضية بسبب تفشي فيروس كورونا.والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في عام 1991.

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