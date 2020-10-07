أسايش أربيل تقر بتعدي منتسب فيها على إحدى المواطنات وتعلن فتح تحقيق معه

2020/10/07 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

أكدت مديرية اسايش أربيل، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، أن أحد منتسبيها قام بالاعتداء على مواطنة في سيطرة شيرواه طريق اربيل - كركوك .

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 6 تشرين الأول 2020، قام احد كوادر الاسايش في سيطرة شيرواه طريق اربيل كركوك، وبخلاف التعليمات، تصرف بشكل خاطئ بعد دفعه لاحد المواطنين واسقاطه".

واضاف البيان أن "مديريتنا فتحت تحقيقا بالحادث واتخذت الاجراءات القانونية بحقه وسينال العقاب جراء ذلك".

وكانت مديرية الاسايش في أربيل ، أكدت الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، اجراءً على خلفية انتشار فيديو صور لحظة اعتداء على امرأة في إحدى سيطرات المدينة.

وأكد مصدر في مديرية أسايش أربيل لبغداد اليوم أن "توجيها صدر بفتح تحقيق على أعلى مستوى في الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر اعتداءً على امرأة قادمة إلى أربيل في أحدى مداخل المدينة".

وقال المصدر إن "توجيها حكوميا صدر إلى مديرية أسايش أربيل بفتح تحقيق وتشكيل لجنة لمعاقبة العنصر الذي اعتدى على المرأة ومعرفة ملابسات الحادثة"

وأضاف أن "مديرية أسايش أربيل ستصدر بيانا توضح فيه الملابسات وتفاصيل الحادثة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل لحظة اعتداء على امرأة في احدة سيطرات أربيل الامر الذي اثار موجة غضب شعبية دعت الحكومة لتحرك عاجل لمعاقبة عنصر الامن المعتدي.

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