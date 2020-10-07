صحة السليمانية تحذر من أيام خطيرة في الشتاء

2020/10/07 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

حذر المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، الاربعاء ( 7 تشرين الاول 2020)، من أيام خطرة ستشهدها المدينة بسبب قدوم فصل الشتاء.وقال نقشبندي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحظر وغلق الطرق لن يجدي نفعا بسبب تفشي فيروس كورونا في كل مكان ولكن الأهم في المرحلة المقبلة زيادة حالة الوعي لدى المواطنين في كيفية التعامل مع المصابين وطريقة علاجهم".

وأضاف أن "عودة الالتزام بارتداء مستلزمات الوقاية مهم جداً لحماية المواطنين أنفسهم خاصة انه الآن لايوجد دليل علمي على عدم عودة الإصابة مرة ثانية للمصابين بالفيروس".

وأشار نقشبندي إلى أن "الشهر الحالي والشهر المقبل سيكونان خطران جدا خاصة ظهور الانفلونزا الموسمية لذلك من الواجب ان يتم التعامل مع الفيروس بصورة جدية وزيادة حالة الوعي لدى المواطنين وحجر المواطنين أنفسهم لكل من تظهر عليه الأعراض".

وكان محافظ السليمانية، هفال ابو بكر أكد، الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، أن فيروس كورونا اجتاح بيوت المحافظة، وقرار إعادة فرض حظر التجوال ما عاد نافعاً.

وقال محافظ السليمانية هفال ابوبكر في مؤتمر صحفي، إن "قرار حظر التجوال او العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن تنفعنا بشيء لأن الوباء قد اجتاح البيوتات والمساكن بعد ما كان مقتصرا على الازقة والطرقات".

واضاف أنه "لا يوجد منزل في محافظة السليمانية لم يسجل فيه اصابة بفيروس كورونا"، مبينا أن "هذه المرحلة تتطلب نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية".

وأشار محافظ السليمانية، إلى أن "ارتفاع معدل الوفيات بالمحافظة جراء الجائحة، يعود إلى اقبال المصابين بالفيروس من باقي مناطق اقليم كردستان، والعراق وحتى إيران على العلاج في السليمانية".

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