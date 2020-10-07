موقع امريكي : تغريدات ترامب غير المترابطة تأتي من تناوله لادوية كورونا المخدرة

2020/10/07 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، ان سلسلة تغريدات الرئيس الامريكي غير المترابطة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء عن كورونا قد تكون مدمرة له، لكن امريكا وحدها ستدفع ثمن هذا الجنون .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرئيس الامريكي ظل يهذي لساعات بتغريدات عن هيلاري كلنتون وباراك اوباما ونظريات المؤامرة التي تتعلق بانتخابات عام 2016 فيما تكهن البعض من المغردين بان الكوكتيل التجريبي من الادوية التي تناولها ومادة السترويد الموجودة في علاج فايروس كورونا قد جعلت منه مهووسا ويشعر بجنون العظمة”.

واضاف أن ” علاج الرئيس الذي يبلغ من العمر 74 عاما بالمواد المخدرة كان يساهم في انفجار الطاقة والتعليقات الجامحة ، بالاضافة الى اصابته بامراض مشتركة ومرض خطير اودى بحياة اكثر من 210 الف امريكي “.

وتابع أنه ” ونظرا لان ترامب لم يقم بانشاء فيديو يظهره بشكل حي ، فمن المرجح أن شخصًا آخر كان يغرد له.



ولكن في النهاية ، فإن أفضل تخمين هو أن ترامب كان مستلقيًا على السرير مع قناة فوكس نيوز كالمعتاد ، ويتصفح حسابه على تويتر ويتفاخر بشكل غير متماسك “.

وواصل أن ” هم ترامب الوحيد خلال السنوات الأربع الماضية هو إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى ، وهذا لا يسير على ما يرام على الإطلاق في الوقت الحالي، حيث يبدو أن البيت الأبيض في حالة فوضى تامة بسبب رسائل ترامب الفظيعة للجمهور خلال الأيام القليلة الماضية ، والتي يتظاهر فيها بأنه “هزم” الفيروس بقوته ورجولته ، ويطلب من الناس التوقف عن السماح للفيروس “بالسيطرة” على حياتهم ، فمن الواضح أنه لا يهتم بأن معظم الناس لا يمكنهم الحصول على نوع العلاج الطبي المتاح له ، ناهيك عن الرعاية الشاملة لكبار الشخصيات التي يتلقاها الرئيس”.



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