دونالد ترامب يصف جو بايدن بـ

2020/10/07 | 19:02 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 7 أكتوبر 2020 | 06:39 مساءً | عدد القراءات : 19

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتخلف في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، خصمه الديمقراطي بأنه ”معتوه“.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: ”إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك“.

وأضاف أن ”وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته..



هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!“.

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