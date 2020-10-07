2020/10/07 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ، جعفر الونان ،الاربعاء، محافظ البنك المركزي الجديد مصطفى غالب مخيف .وقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين شبكة الاعلام والبنك المركزي في ظل الظروف المالية الصعبة والعمل على تطوير القطاع المصرفي بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفعيل المبادرات الانسانية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس امناء الشبكة يلتقي محافظ البنك المركزي العراقي الجديد المركز الخبري الوطني.

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