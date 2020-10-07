العمل تصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين لشهرَي أيلول وتشرين الأول

2020/10/07 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنـت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران ان الدائرة أكملت الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين لشهرَي ايلول وتشرين الأول.ودعت حيران المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لاستلام رواتبهم يوم الاربعاء الموافق 7-10-2020 مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتيِّة والهوية التقاعدية.وأشارت الى إعلام مصرف الرافدين/ […]

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