قيادي شبكي: مؤامرة سياسية تستهدف الحشد في نينوى

2020/10/07 | 19:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى…

حذر عضو قيادة التجمع الديمقراطي الشبكي هاني الأعرجي، الأربعاء، من مؤامرة سياسية تستهدف لواء 30 في الحشد الشعبي المرابط في سهل نينوى.

وقال الأعرجي لـ /المعلومة/ إن “قرار إعادة لواء 30 ، 5 كيلو متر الى الخلف هو جزء من مؤامرة واتفاقية غير معلنة تهدف لسحب الحشد الشعبي من المنطقة، وإعادة قوات البيشمركة وهذا الأمر مرفوض رفضاً تاماً”.

ولفت إلى أن “وجود الحشد الشعبي هو الضمانة الأساسية للأمن والاستقرار في مناطقنا، ونحن نرفض هذه الخطوة التي نعدها استهدافاً واضحاً للمكون الشبكي ولتضحيات الحشد ولواء 30 الذي خاضوا معارك شرسة ضد داعش ودافعوا عن نينوى بجميع مكوناتها”.

وأشار إلى أن “لواء 30 لاعلاقة له باستهداف مطار أربيل وماجرى كله هو جزء من المؤامرة السياسية التي تستهدف الحشد بشكل عام، وتهدف لإعادة البيشمركة بعد أن عجزوا عن إعادتها بالطرق المشروعة، باتوا يلجئون لهذه الطرق الخبيثة”.



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