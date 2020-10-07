إنتاج النفط الأمريكي يقفز 300 ألف برميل في أسبوع

2020/10/07 | 19:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط قوي في الصادرات الأمريكية من الخام.

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