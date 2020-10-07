"المالية" العراقية تباشر عملية تمويل الرواتب المتأخرة

2020/10/07 | 19:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية العراقية، مباشرتها عملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة، داعية إلى عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة والاعتماد على نشرات الوزارة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، …

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