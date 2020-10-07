2020/10/07 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات الروسية الألمانية توترا كبيرا على خلفية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بدأت في برلين محاكمة رجل روسي لقتله قائد ميداني شيشاني بتكليف من الدولة الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط أزمة تسميم نافالني.. ألمانيا تحاكم روسيّا قتل شيشانيّا بطلب من موسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط أزمة تسميم نافالني.. ألمانيا تحاكم روسيّا قتل شيشانيّا بطلب من موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).