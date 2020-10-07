اوروبا تسجل اكثر من 6 ملايين اصابة بفيروس كورونا

2020/10/07 | 19:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت حصيلة لوكالة فرانس برس، الاربعاء، أن قارة أوروبا سجلت أكثر من ستة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد منذ ظهوره لأول مرة في المنطقة في يناير كانون الثاني.

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