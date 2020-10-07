2020/10/07 | 19:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الصناعات الكهربائية تبعد اللاعب مصطفى كريم من صفوف فريقها الكروي بناءً على طلب الجهاز الفني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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