الطلبة يتغلب على الرديف برباعية ويواصل تحضيراته للموسم الجديد

2020/10/07 | 19:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تغلب فريق الطلبة الاول على فريق الرديف بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة تدريبية احتضنها ملعب البرج في جامعة بغداد.

وسجل أهداف الفريق الاول كل من ذو الفقار عايد وامير صباح ومحمد زامل ومظهر احمد.

وشهد اللقاء زج اغلب لاعبي الفريق للوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق الدوري الكروي الممتاز المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

ووضع الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد خلف منهاجاً تدريبياً للفريق تضمن وحدات تدريبية فردية اثناء توقف النشاطات بسبب جائحة كورونا وتبعتها تدريبات جماعية ومباريات ودية في الايام القادمة استعداد للموسم الكروي.

يشار الى ان فريق الطلبة سيفتتح مشواره في مسابقة الدوري الكروي امام فريق نفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي.



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