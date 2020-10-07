العراق.. وفاة 73 شخصا وإصابة 3923 آخرين بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 391 ألفا

2020/10/07 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشهد الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق تذبذبا بأعداد الإصابات والوفيات.

إذ أعلنت وزارة الصحة إصابة ثلاثة آلاف وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وعشرين شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وبهذا العدد يرتفع إجمالي الإصابات الكلي في العراق منذ بدء تفشي الفيروس إلى أكثر من ثلاثِمئةٍ وواحدٍ وتسعينَ ألفا.

أما عن حالات الوفيات، فقد سجلت الوزارة وفاة ثلاثةٍ وسبعينَ شخصا ليبلغ الإجمالي تسعة آلاف وستمئة وأربع وفيات.

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