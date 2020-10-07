روحاني: حاربنا الإرهابيين في العراق وسوريا حتى لا نحاربهم على حدودنا

2020/10/07 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران حاربت الإرهابيين في العراق وسوريا كي لا تحاربُهم على حدودها.

وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة أن نقل إرهابيين على الحدود الإيرانية مرفوضٌ بأي ذريعة كانت.



مشيرا إلى أن الحكومةَ أبلغت أذربيجان وأرمينيا بذلك..



وشدد على أنه لا يوجد حلٌ عسكري في أرمينيا، بل عن طريق الوسائل السياسية.

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