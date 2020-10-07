الماركسية والإلحاد! - جواد البشيتي

2020/10/07 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_البشيتي إذا كان ماركس قد رأى من "الماركسيين" في حياته ما حَمَلَه على أنْ يقول "إنِّي لستُ ماركسياً"، فإنَّي أرى من علمانية كثير من العلمانيين ما يَحْملني على أنْ أقول "إنِّي لستُ علمانياً"!لقد انتهينا (على ما أظن) منذ بعض الوقت من جَدَلٍ عقيم (استغرق زمناً طويلاً) في شأنْ "الموقف الدِّيني الإسلامي النهائي والقويم" من "الديمقراطية، فأَحَلَّ بعض "المفكِّرين الإسلاميين" بعضاً منها، كـ "صندوق الاقتراع"، م ......





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