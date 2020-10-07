فيديو.. “بكلمات مؤثرة وفيلم وأغنية” أبناء طلعت زكريا يحيون ذكرى وفاته الأولى

2020/10/07 | 19:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ أحيا عمر زكريا نجل الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، الذكرى الأولى لرحيل والده الفنان ، والتى تحل غدا الخميس الموافق 8 أكتوبر.ونشر عمر عبر حسابه الرسمي بموقع”انستغرام” صورة له وهو يحمل زي الفنان الراحل من فيلمي “طباخ الريس”، و”غبي منه فيه”، وعلق على الصورة قائلًا: “ظننت أنني استسلمت لواقعي..واعتدت العيش بدون […]

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