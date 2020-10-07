الشهداء النيابية: مقابر جماعية لداعش في نينوى والصحراء الغربية لم يتم الكشف عنها

2020/10/07 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين النيابية، صائب خدر، عن وجود مقابر جماعية لداعش في نينوى والصحراء الغربية لم يكشف عنها.

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